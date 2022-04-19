Варшава, 19 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Число мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в Европейский Союз (ЕС) за первые три месяца 2022 года, выросло до самого высокого уровня с 2016 года, не считая беженцев, прибывающих с Украины, сообщает RTCG со ссылкой на Пограничную и береговую охрану ЕС (Frontех).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

По оценкам Frontex, в период с января по март было совершено более 40 300 незаконных переходов, что на 57 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает H1.

В 2015 году в ЕС прибыли более миллиона человек, в основном из Сирии, а также много иракцев.

В этом году почти пять миллионов человек бежали с Украины.

По данным агентства ООН по делам беженцев, Польша приняла более половины из них, а Венгрия – почти полмиллиона.

Обе страны отказались принимать беженцев из Сирии и Ирака после 2015 года.