Уфа, , 14:26 — REGNUM Около 600 тонн груза всего было отправлено в Донбасс из Башкирии. Об этом 19 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Отправка гуманитарной помощи Пресс-служба правительства Тверской области

«Мы давно протянули руку помощи Донбассу и останавливаться не собираемся», – заявил он, напомнив, что 19 апреля в Донбасс из Уфы была отправлена пятая партия гуманитарной помощи.

Глава республики отметил, что всего из Башкирии в ЛНР и ДНР было отправлено уже около 600 тонн груза: продукты питания, товары первой необходимости, строительные материалы.

«Мы обязательно продолжим помогать нашим братским республикам, возможности для этого у нас есть. Очень здорово нам помогает бизнес, руководители крупных предприятий республики. Я очень благодарен им за это», – заявил Хабиров.

Он также сказал слова благодарности водителям, которые доставляют груз в Донбасс.

«Отдельное спасибо хочу сказать водителям, которые с риском для жизни и здоровья доставляют важный груз. Благодарю организаторов и всех неравнодушных жителей республики, которые продолжают собирать гуманитарную помощь. В эти непростые дни мы – вместе, мы объединились. И это самое главное», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в этот раз в Донбасс из Уфы отправили две фуры продуктов питания, три фуры строительных материалов, две фуры (по просьбе жителей ДНР и ДНР) с водой.