Москва, , 14:23 — REGNUM Выдача Россией внешних кредитов на 82 млрд рублей (эквивалентно $790 млн) соответствует сохранению Россией статуса надежного кредитора в условиях санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Поскольку получатели кредитов не раскрываются, можyj только очертить круг потенциальных заемщиков:

1. Белоруссия. Для дальнейших работ по строительство в Белоруссии атомной электростанции. Для этих целей Россия предоставила Белоруссии кредит на $10 млрд сроком на 25 лет.

На 1 марта 2021 года израсходованные средства составили $4,7 млрд. В сентябре 2021 года в результате переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко была достигнута договоренность о получении Белоруссией кредитов до 2022 года в сумме $63-640 млн.

Выданная Минфином сумма может включать эти согласованные финансовые транши. Тем более, выдача кредита проведена в рублях, что допускается в расчетах между центральными банками дружественных стран в сегодняшних условиях финансовых санкций и расчетов в долларах США через западные банки.

2. Иран. Для дальнейшего строительств атомной электростанции в Иране. При помощи России она была достроена в 2010 году. Иран задолжал России $500 млн за строительство АЭС «Бушер», а также за поставленное для нее топливо.

Не исключено, что часть суммы предоставленного кредита направлена на строительство второй очереди АЭС с учетом реструктуризацию долга. Не так давно Банк России и Банк Ирана договорились о взаиморасчетах в рублях и реалах, что соответствует линии увеличения расчетов в рублях с нашими старыми партнерами по ВЭД.

3. Покупатели вооружений. Сейчас США активно призывают страны отказаться от закупок оружия в России. А результаты его применения в ходе специальной операции привлекают внимание как старых, так и новых потенциальных покупателей. Россия не намерена уходить с этого рынка», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России в марте 2022 года выдало государственные кредиты иностранным государствам на 81,6 млрд рублей.

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