Москва, 19 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Выдача Россией внешних кредитов на 82 млрд рублей (эквивалентно $790 млн) соответствует сохранению Россией статуса надежного кредитора в условиях санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Поскольку получатели кредитов не раскрываются, можyj только очертить круг потенциальных заемщиков:

1. Белоруссия. Для дальнейших работ по строительство в Белоруссии атомной электростанции. Для этих целей Россия предоставила Белоруссии кредит на $10 млрд сроком на 25 лет.

На 1 марта 2021 года израсходованные средства составили $4,7 млрд. В сентябре 2021 года в результате переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко была достигнута договоренность о получении Белоруссией кредитов до 2022 года в сумме $63-640 млн.

Выданная Минфином сумма может включать эти согласованные финансовые транши. Тем более, выдача кредита проведена в рублях, что допускается в расчетах между центральными банками дружественных стран в сегодняшних условиях финансовых санкций и расчетов в долларах США через западные банки.

2. Иран. Для дальнейшего строительств атомной электростанции в Иране. При помощи России она была достроена в 2010 году. Иран задолжал России $500 млн за строительство АЭС «Бушер», а также за поставленное для нее топливо.

Не исключено, что часть суммы предоставленного кредита направлена на строительство второй очереди АЭС с учетом реструктуризацию долга. Не так давно Банк России и Банк Ирана договорились о взаиморасчетах в рублях и реалах, что соответствует линии увеличения расчетов в рублях с нашими старыми партнерами по ВЭД.

3. Покупатели вооружений. Сейчас США активно призывают страны отказаться от закупок оружия в России. А результаты его применения в ходе специальной операции привлекают внимание как старых, так и новых потенциальных покупателей. Россия не намерена уходить с этого рынка», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России в марте 2022 года выдало государственные кредиты иностранным государствам на 81,6 млрд рублей.

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