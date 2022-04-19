Кишинёв, 19 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Заявления президента Молдавии Майи Санду ситуации на Украине пугают молдавских граждан. Об этом 19 апреля заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

European People's Party Майя Санду

Он прокомментировал слова Санду, что символы Z и V, а также георгиевская лента являются «пропагандой агрессии». Додон обвинил главу государства и её партию в попытке отвлечь сограждан от массы социальных проблем, которые возникли в стране в последнее время.

«Молдаване боятся, что враждебными высказываниями, с которыми вы, госпожа Майя Санду, выступаете в последнее время, вы втянете Молдову в конфликт», — написал Додон.

Напомним, Санду сегодня, 19 апреля, подписала закон о наказании за использование символов, которые могут быть истолкованы как поддержка спецоперации России по денацификации Украины. Физическим лицам грозит штраф в размере 9 тыс. леев (около 39 тыс. рублей), а юридическим — 18 тыс. леев. Жителей уже предупредили, что носить георгиевскую ленту запрещено и в День Победы.