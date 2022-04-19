Донецк, 19 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 19 апреля сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 13:00 с украинских позиций в Новомихайловке совершён обстрел Петровского района Донецка. По городу выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

В 13:20 из Марьинки с помощью миномёта обстрелян населённый пункт Александровка. Боевики выпустили четыре мины калибром 12о мм.