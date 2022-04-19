Липецк, , 14:19 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 28 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

19 апреля выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом – на два меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 148 тыс. 313 случаев заражения.

За весь период наблюдения 142 тыс. 605 человек выписан после курса лечения, в том числе 54 – за последние сутки.

За весь период скончались 3657 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев.