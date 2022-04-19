Москва, 19 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев считает вредными на фоне спецоперации на Украине и санкций разговоры о пятой колонне, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

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«Мы не должны считать предателями тех, кто сегодня уехал из России — у них могут быть свои семейные, какие-то деловые обязательства. Они не предатели, они просто встревожены. Когда они вернутся, их можно успокоить, а кого-то даже и приобнять, но, конечно, называть их большими патриотами России тоже странно», — заявил Нечаев в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он призвал помнить, что сила России — в диалоге и разнообразии.

«Родине требуются солидарные общие усилия всех нас. И тех, кто тут, и тех, кто там. И тех 80%, которые поддерживают, и тех 20%, которые не поддерживают, или, как интересно говорят социологи, затрудняются ответить», — полагает депутат.

По его убеждению, «боевой пафос не надо переносить внутрь России».

«И разговоры про пятую колонну, я считаю, что вредны, раскалывать наше общество сегодня — означает помогать врагу», — подчеркнул Нечаев.

Президент России Владимир Путин в одном из своих выступлений назвал оппозицию «пятой колонной».