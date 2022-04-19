Москва,
19 апреля 2022, 14:19 — REGNUM Необходимо провести международное расследование преступлений киевских нацистов, пригласив для участия в нём представителей дружественных России стран, и распространить материалы этого расследования в ООН, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 апреля, комментируя высказывания директора департамента международных организаций МИД
России
Петра Ильичева.
МИД России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, Ильичев заявил, что
Россия не будет инициировать в ООН международное расследования событий на Украине, в том числе провокации в Буче, так как не уверена в объективности следствия.
«Действительно, нет никакого смысла привлекать ООН к расследованию зверств режима Зеленского на Украине, в том числе в Буче: США и их союзники в аппарате ООН сейчас доминируют. Тем не менее, с соответствующими материалами в ООН надо работать.
Необходимо провести именно международное расследование преступлений укронацистов, пригласив для участия в нём представителей Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы, Никарагуа, ЮАР, Венесуэлы, других дружественных стран, и материалы этого расследования распространять в ООН в качестве официальных документов российской делегации или совместно с друзьями. Этому американцы и их сторонники противодействовать не смогут. Через прессу дружественных нам или нейтральных в нынешнем конфликте России и Запада стран, а во многих случаях и напрямую, эти документы дойдут и до американской и западноевропейской общественности.
В принципиальном плане предвзятость, демонстрируемая руководством ООН в отношении происходящего на Украине, отвратительна, однако в отличие от ОБСЕ сама эта организация для нас не потеряна. По мере решения задач, которые наша страна поставила на современном этапе конфликта с Западом, политический и культурный баланс в ООН будет восстанавливаться. В этом заинтересовано большинство стран и тем более жителей нашей планеты. Это видно не только в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, но и в ЮНЕСКО в Париже, в ооновских отделениях в Женеве и Вене», — отметил Михаил Демурин.