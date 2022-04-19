Москва, , 14:19 — REGNUM Необходимо провести международное расследование преступлений киевских нацистов, пригласив для участия в нём представителей дружественных России стран, и распространить материалы этого расследования в ООН, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 апреля, комментируя высказывания директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Ильичев заявил, что Россия не будет инициировать в ООН международное расследования событий на Украине, в том числе провокации в Буче, так как не уверена в объективности следствия.

«Действительно, нет никакого смысла привлекать ООН к расследованию зверств режима Зеленского на Украине, в том числе в Буче: США и их союзники в аппарате ООН сейчас доминируют. Тем не менее, с соответствующими материалами в ООН надо работать.

Необходимо провести именно международное расследование преступлений укронацистов, пригласив для участия в нём представителей Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы, Никарагуа, ЮАР, Венесуэлы, других дружественных стран, и материалы этого расследования распространять в ООН в качестве официальных документов российской делегации или совместно с друзьями. Этому американцы и их сторонники противодействовать не смогут. Через прессу дружественных нам или нейтральных в нынешнем конфликте России и Запада стран, а во многих случаях и напрямую, эти документы дойдут и до американской и западноевропейской общественности.