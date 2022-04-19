Москва, 19 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Необходимо провести международное расследование преступлений киевских нацистов, пригласив для участия в нём представителей дружественных России стран, и распространить материалы этого расследования в ООН, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 апреля, комментируя высказывания директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Как сообщалось ранее, Ильичев заявил, что Россия не будет инициировать в ООН международного расследования событий на Украине, в том числе провокации в Буче, так как не уверена в объективности следствия.

«Действительно, нет никакого смысла привлекать ООН к расследованию зверств режима Зеленского на Украине, в том числе в Буче: США и их союзники в аппарате ООН сейчас доминируют. Тем не менее с соответствующими материалами в ООН надо работать.

Необходимо провести именно международное расследование преступлений укронацистов, пригласив для участия в нём представителей Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы, Никарагуа, ЮАР, Венесуэлы, других дружественных стран, и материалы этого расследования распространять в ООН в качестве официальных документов российской делегации или совместно с друзьями. Этому американцы и их сторонники противодействовать не смогут. Через прессу дружественных нам или нейтральных в нынешнем конфликте России и Запада стран, а во многих случаях и напрямую, эти документы дойдут и до американской и западноевропейской общественности.

В принципиальном плане предвзятость, демонстрируемая руководством ООН в отношении происходящего на Украине, отвратительна, однако, в отличие от ОБСЕ, сама эта организация для нас не потеряна. По мере решения задач, которые наша страна поставила на современном этапе конфликта с Западом, политический и культурный баланс в ООН будет восстанавливаться. В этом заинтересовано большинство стран и тем более жителей нашей планеты. Это видно не только в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, но и в ЮНЕСКО в Париже, в ооновских отделениях в Женеве и Вене», — отметил Михаил Демурин.