Иркутск, , 14:18 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 апреля утром и днём местами по области ожидается усиление северо-западного, юго-западного ветра до 15-18 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

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В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин. В северных районах на дорогах — снежный накат и гололедица.

Спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов.

В минувшие сутки Куйтунский, Заларинский, Зиминский, Черемховский, Усольский, Ангарский, Иркутский, Боханский, Осинский, Эхирит-Булагатский и Ольхонский пожарно-спасательные гарнизоны Главного управления МЧС России по Иркутской области были переведены на усиленный вариант несения службы с введением в расчет резервной техники.

Предупреждение об усилении западного, северо-западного ветра до 20 м/с поступило накануне в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления. Прогноз был доведен до глав муниципальных образований, оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Дополнительно проведено информирование населения.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала в начале апреля 2022 года.

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