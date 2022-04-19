Симферополь, , 14:17 — REGNUM Сельхозтоваропроизводители Крыма смогут пользоваться водой из Северо-Крымского канала до конца 2022 года бесплатно. Об этом сообщил 19 апреля в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В целях поддержки крымских аграриев вода для полива из Северо-Крымского канала до конца текущего года будет предоставляться без оплаты. Это послужит развитию сельского хозяйства и поможет стабилизировать цены на продовольственные товары», — уверен Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, вода из Днепра начала поступать в Северо-Крымский канал с конца февраля, после разрушения российскими военнослужащими дамбы, ранее возведённой националистами. Ещё до конца марта канал был заполнен водой. Крымские аграрии уже заявили о возобновлении рисоводства на территории региона.