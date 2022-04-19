Москва, , 14:15 — REGNUM Достойной пенсией жители России назвали пенсию в 45 тыс. 300 руб. или, в долларовом эквиваленте, $540 по сегодняшнему курсу. Это в разы больше, чем сегодняшняя средняя пенсия в России, составляющая, даже с учётом индексации, чуть меньше 19 тыс. руб. (около $240 в долларовом эквиваленте по сегодняшнему курсу), заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Пенсия

«Правда, по прогнозам Минтруда РФ, в 2023 году размер средней пенсии должен увеличиться до 20 тыс. 047 руб., а в 2024 году – до 21 тыс. 150 руб.

Таким образом, между желаниями жителей России и реальными возможностями государства существует разница в разы. А с учётом резко подскочившей инфляции, которая, по прогнозам, в 2022 году может составить 20%, в 2023 году можно ожидать, что желаемый размер пенсий тоже «проиндексируется», и люди уже будут называть желаемой пенсией уже пенсию в 50-60 тыс. руб. как минимум.

Но может ли государство сделать хоть что-то, чтобы максимально приблизить размер реальной пенсии к желаемой гражданами РФ?

В России 42 млн пенсионеров, и, если сегодня даже гипотетически, установить всем неработающим пенсионерам размер пенсии в 45 тыс. 300 руб. в месяц, то это означает, что ежегодно государство будет расходовать на пенсионные выплаты не менее 17-18% от ВВП, и это даже без учёта ежегодной индексации.

Однако у государства есть все возможности создать инфраструктуру для того, чтобы мотивировать граждан откладывать со своих зарплат и других доходов себе на достойную пенсию.

К обсуждаемой ранее в правительстве РФ идее гарантированного пенсионного плана, предполагающего создание возможностей для каждого работника откладывать от 1% до 6% зарплаты себе на будущую пенсию, можно было бы вернуться.

Пока будущим пенсионерам стоит утешаться тем, что хотя бы возраст выхода на пенсию, даже с учётом повышения, у нас всё равно остаётся одним из самых низких в мире.

Кроме того, если курс рубля со временем стабилизируется, то, возможно, по уровню пенсий в пересчёте на доллары Россия когда-либо догонит Европу», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, пенсию по старости следует увеличить примерно втрое — по меньшей мере до 45 тыс. рублей в месяц, чтобы она считалась достойной.

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