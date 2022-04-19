Москва, , 14:15 — REGNUM На внутреннем рынке Россия сможет полностью заменить европейскую мебель отечественной. Такой прогноз 19 апреля сделал экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Насчёт европейской мебели – думаю, что все. Эта история закрывается. Но это и хорошо. У нас в последние годы в Подмосковье и других регионах России старались развивать производство по итальянским моделям мебели. И в значительной степени выполняли заказы. Мы сможем заместить европейскую мебель просто копируя европейские модели», — сказал Колташов.

Однако иначе обстоят дела с высокотехнологичной продукцией. Заменить её быстро за счет собственного производства невозможно. Придется либо переплачивать и ввозить её контрабандой, либо покупать аналоги в странах Азии.

«Сложнее ситуация в машиностроении, с медицинским оборудованием. Эти товары будет дороже доставлять, они будут поступать параллельным импортом, их мы будем покупать с наценкой или покупать аналоги в Китае без наценок и развивать собственное производство», — отметил эксперт.

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