Москва, 19 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20 в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Минфина.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

«Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20», — указано в сообщении федерального ведомства.

Напомним, участники могут присутствовать на встрече как лично, так и подключатся удаленно. Минфин РФ пока не уточняет, в каком формате в мероприятиях будет участвовать российская делегация.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение ежегодной встречи глав Центробанков и министерств финансов G20 запланировано на 20 апреля в Вашингтоне. Организатором саммита в этом году выступает Индонезия.

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Ранее два высокопоставленных источника в министерстве финансов США заявили, что министр финансов США Джанет Йеллен намеренно пропустит часть заседаний саммита G20 в знак протеста против участия России в мероприятии. По их словам, она также продолжит требовать от Международного валютного фонда и Всемирного банка усилить давление на Москву, рассказали два высокопоставленных источника в министерстве финансов США.

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