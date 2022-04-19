Тбилиси, 19 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Туризм принёс Грузии за первый квартал 2022 года $393,7 млн, что на 634,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Нацбанка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

При этом в ведомстве отмечают, что доходы от туризма снизились, если сравнивать с периодом, когда не действовали карантинные ограничения. Доходы в текущем году составляют только 31,9% от того, что было в первом квартале 2019 года.

По данным Нацбанка, больше всего денег оставили туристы из России — 72 тыс. визитёров потратили $67,7 млн. Из Турции приехало почти 104 тыс. гостей, но потратили только $44,4 млн. На третьем месте в этом списке Украина, из которой приехали 29 тыс. туристов и потратили $40,8 млн.

Напомним, в 2020 году туризм в Грузии почти прекратился. Это привело к экономическому кризису, так как экономика страны сильно зависит от этого сектора. В 2021 году власти пытаются восстановить туризм в стране, однако многие ушли из этой отрасли в другие.