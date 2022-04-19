Иркутск, , 14:13 — REGNUM По инициативе Главного управления МЧС России по Иркутской области к расследованию причин 10 лесных пожаров, произошедших в минувшие выходные, 16–17 апреля, привлечены сотрудники силовых структур. Подробности 19 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Лесной пожар Пресс-служба администрации Сарова

В настоящее время дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, специалисты министерства лесного комплекса Иркутской области при взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и Главного управления МВД региона проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий в лесах Усольского района.

Задача специализированной межведомственной группы — установить причины десяти природных пожаров. Специалисты выясняют обстоятельства, которые привели к их возникновению, осматривают очаги, устанавливают свидетелей пожаров, проводят опрос местного населения.

«По десяти фактам лесных пожаров проводятся проверки в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального Кодекса РФ. По предварительной информации, их причиной стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. При осмотре мест происшествий используются беспилотники, информационная система дистанционного мониторинга Рослесхоза, gps-навигатор, лазерные дальномеры, фото и видеокамеры, криминалистический комплекс «Прометей». В соответствии с выводами комиссии будут приняты правовые решения», - отметил, начальник отдела дознания и административной практики Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Анисимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с 11 апреля объявлено начало пожароопасного сезона. Граждан убедительно призывают не пользоваться открытым огнем в лесу, не поджигать сухую траву, не сжигать мусор на дачах.

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