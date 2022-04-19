Вашингтон, 19 апреля 2022, 14:16 — REGNUM Американский актёр Микки Рурк назвал будущего обладателя своего имущества. Об этом 19 апреля пишет издание StarHit.
По словам актёра, он завещал всё имущество своему украинскому помощнику Дмитрию Корнейчуку, поскольку полностью доверяет ему. «Это самый важный человек для меня в мире! Я даже свой домашний адрес запомнить не могу. Без Димы вообще пропаду», — заявил Рурк.
Напомним, что фильмография Микки Рурка насчитывает более 70 различных кинокартин. В 2020 году портал Celebrity Net Worth оценил состояние актёра в $10 млн.
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