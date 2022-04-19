Вашингтон, 19 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Американский актёр Микки Рурк назвал будущего обладателя своего имущества. Об этом 19 апреля пишет издание StarHit.

Цитата из к/ф «Рестлер». реж. Даррен Аронофски. 2008. США, Франция Микки Рурк в роли Рэнди Барана

По словам актёра, он завещал всё имущество своему украинскому помощнику Дмитрию Корнейчуку, поскольку полностью доверяет ему. «Это самый важный человек для меня в мире! Я даже свой домашний адрес запомнить не могу. Без Димы вообще пропаду», — заявил Рурк.

Напомним, что фильмография Микки Рурка насчитывает более 70 различных кинокартин. В 2020 году портал Celebrity Net Worth оценил состояние актёра в $10 млн.