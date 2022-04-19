Минеральные Воды, Ставропольский край, , 14:12 — REGNUM В Ставропольском крае закрыты школа и детский сад в селе Марьины Колодцы в Минераловодском округе. В образовательных организациях будут проведены проверки из-за массовой вспышки кишечной инфекции, сообщил 19 апреля губернатор края Владимир Владимиров.

«Обращаюсь к родителям школьников и дошколят из сел Марьины Колодцы и Розовка. Принято решение временно ограничить работу школы и детского сада для проведения исследований пищеблоков и продуктов, поступающих в учреждения. Это нужно, чтобы дополнительно обезопасить детей», — написал глава Ставрополья на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Владимиров еще раз обратился с просьбой к жителям населенных пунктов не употреблять некипяченую воду. Кроме того, он сообщил, что в больницу Минераловодского городского округа поступила вакцина от вирусного гепатита А. Её применяют при вспышках острой кишечной инфекции. Помимо этого, Владимиров проинформировал, что в районе работает специализированная бригада врачей-инфекционистов из краевого центра.

Ранее сообщалось, что в селе Марьины Колодцы на Ставрополье обратились за помощью в медорганизации 105 человек. Вспышка кишечной инфекции произошла 17 апреля. Большинство заболевших дети.

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