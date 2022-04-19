Ханой, 19 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Индонезии удалось заключить сделки на сумму 1,65 млн долларов США на выставке Vietnam Expo 2022 в Ханое. Об этом сообщило МИД Индонезии в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

В индонезийском павильоне были представлены различные товары и услуги, такие как недвижимость, строительные материалы, образование, продукты питания и напитки.

Выставке Vietnam Expo 2022 проходила в Ханое с 13 по 16 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Маруф Амин принял посла Испании Франсиско Агилера Аранда.