Енисейский район, Красноярский край, 19 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту затопления теплохода «Миг» и несамоходного судна в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Енисей. Красноярск

Днём 19 апреля в акватории реки Енисей у деревни Абалаково Енисейского района были обнаружены в полузатопленном состоянии теплоход «Миг» и несамоходное судно без экипажа. Пострадавших нет.

Судовладелец устанавливается. Принимаются меры для определения и предупреждения угрозы загрязнения окружающей среды. Проверку проводит Красноярская транспортная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области продолжаются работы по поднятию со дна бухты Нагаева затонувших судов.

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