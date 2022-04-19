Донецк, 19 апреля 2022, 14:11 — REGNUM Боевики нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся в патовой ситуации, заявил 19 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он добавил, что руководство набата «понимает и пытается найти какие-то варианты, но кроме как сложить оружие и остаться в живых у них больше шансов нет».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что войска Донецкой Народной Республики (ДНР) при поддержке Вооруженных сил (ВС) РФ уже «сегодня» добьют украинских националистов в Мариуполе.
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