Донецк, 19 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Боевики нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся в патовой ситуации, заявил 19 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Здесь у них патовая ситуация: с одной стороны, у них команда со стороны Киева — держаться, не сдаваться ни в коем случае, или же они будут подвержены определенным репрессиям, — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». — С другой стороны, они прекрасно понимают, если они сложат оружие и уйдут в нашу сторону, то для нас есть четкое понимание, что это военные преступники и они подлежат определенному наказанию, судам и трибуналам».

Он добавил, что руководство нацбата «понимает и пытается найти какие-то варианты, но кроме как сложить оружие и остаться в живых у них больше шансов нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что войска Донецкой Народной Республики (ДНР) при поддержке Вооруженных сил (ВС) РФ уже «сегодня» добьют украинских националистов в Мариуполе.

Читайте также: Кадыров заявил, что остатки националистов в Мариуполе скоро добьют