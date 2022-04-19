Эль-Хасака, Сирия, , 14:22 — REGNUM В лагере для беженцев Аль-Холь в Сирии, где содержатся члены семей боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были зафиксированы случаи расправ и казней. Об этом 19 апреля сообщает курдское информационное агентство Hawar.

Беженцы

По данным журналистов, за последние несколько дней в лагере были обнаружены тела троих казнённых женщин и одного мужчины.

Отмечается, что за нападением стоит действующая на территории лагеря ячейка боевиков, которая устраняет несогласных и отказывающихся сотрудничать.

По последним данным, силы курдского ополчения проводят в лагере операцию по поиску виновных и ликвидации подпольной сети ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).