Кабул, 19 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Главное паспортное управление Афганистана заявило, что в целях сокращения очередей, планирует выдавать паспорта со сроком действия на десять лет заявителям старше 15-летнего возраста. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Паспортное управление объявило, что выдача паспортов со сроком действия десять лет будет обязательной для заявителей старше 15-летнего возраста. При этом заявителям младше 15 лет будут выданы паспорта со сроком действия пять лет.

Согласно тарифам, объявленным паспортным управлением, стоимость паспорта со сроком действия пять лет составляет 5350 афгани, а паспорта со сроком действия десять лет — 10 000 афгани.