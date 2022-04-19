Анкара, , 14:05 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом 19 апреля заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Президент Эрдоган планирует телефонные переговоры с лидерами, я также веду активные переговоры с моими коллегами», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что Турция продолжит усилия по достижению устойчивого прекращения огня на Украине.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается новая фаза специальной военной операции России.

Читайте также: Лавров объявил о начале новой фазы спецоперации на Украине