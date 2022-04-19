Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки госпитализировали 24 пациента с COVID-19, всего в стационарах региона сейчас лечатся 257 пациентов с этим заболеванием, сообщили 19 апреля ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

В настоящий момент в стационарах Ленобласти развернуто 315 ковидных коек, из которых 58 коек (18,41%) — свободны. На ИВЛ находится 12 пациентов с ковидом.

За минувшие сутки в регионе было выявлено 124 новых инфицированных коронавирусом (-5 к данным предыдущего дня). Наибольшее количество положительных тестов получили жители крупных населенных пунктов, таких как Всеволожск (21), Сланцы (12) и Кудрово (11).

Всего с начала пандемии коронавирусом в Ленобласти заразились 184 565 человек, из них 178 946 — выздоровели, в том числе 351 из них был выписан с больничного за минувшие сутки. Умерло 3470 пациентов с COVID-19, из них один летальный случай зарегистрировали 18 апреля.