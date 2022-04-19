Москва, 19 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий требовать возмещение за получение квартиры меньшей площади по договору долевого строительства, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Недопустимы станут ситуации, когда человек приобретает по договору долевого участия помещение одной площади, получает меньше квадратных метров, но требовать возмещение не может, поскольку в договоре этого не предусмотрено», — отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Законопроектом также вводится запрет на принуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством Российской Федерации и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг).