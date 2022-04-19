Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Юные казаки Аксайского района (Ростовская область) передали защитникам Донбасса рисунки и письма, подготовленные в рамках патриотической акции «Письмо солдату», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова REGNUM Юный казак

Поддержку военнослужащим Вооружённых сил России, участвующим в специальной военной операции на Украине, выразили воспитанники молодёжной православной казачьей организации «Спас» и спортивно-культурного центра «Атаман». Рисунки и письма ребят будут переданы на передовую прямо в руки бойцам.

Также казачата станицы Базковской провели акцию «ZA!». С российским триколором в руках школьники выстроились в виде латинских букв »Z» и «V», выразив поддержку воинам Российской армии.