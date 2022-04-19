Абакан, , 14:03 — REGNUM Министерство здравоохранения Хакасии приняло новые решения по коечному фонду для пациентов с COVID-19.

Больничные койки Mos.ru

Как сообщили ИА REGNUM 19 апреля в республиканском минздраве, за прошедшие сутки в Хакасии в стационары красных зон госпитализировали десять ковид-пациентов, выписали 11 человек. На кислороде находятся 17 человек, пациентов на ИВЛ нет. Амбулаторно в настоящее время лечится 121 человек.

На утро 19 апреля в регионе было развёрнуто 116 коек для пациентов с COVID-19, из них занято 77. Доля свободного коечного фонда – 34%.

Так как количество заболевших снижается, уровень свободного коечного фонда оценивается как достаточный, минздрав Хакасии принял решение о прекращении госпитализации в хирургический корпус Черногорской межрайонной больницы. После всех необходимых процедур там возобновится плановая работа по оказанию медицинской помощи населению.

Пациентов с коронавирусом будут госпитализировать в республиканскую инфекционную больницу или инфекционное отделение Саяногорской межрайонной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии выявлено 33 413 случаев COVID-19.

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