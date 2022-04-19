Чебоксары, 19 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Чебоксарах кадеты встретили росгвардейцев, возвращающихся после успешного выполнения задач на Украине в рамках специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

www. rosguard. gov. ru В Чувашии встретили бойцов, вернувшихся из района проведения спецоперации

По данным ведомства, колонну росгвардейцев, «возвращающихся после успешного выполнения задач в ходе специальной военной операции», встретили в Чебоксарах кадеты с флагами и большими георгиевскими лентами. Транспортную колонну с символикой Z на борту приветствовали учащиеся Чувашского кадетского корпуса имени А. В. Кочетова, кадетской школы имени генерал-майора милиции В. А. Архипова и ученики одного из кадетских классов школы № 3.

Отметим, что ранее в Чебоксарах на зданиях республиканских учреждений культуры появились латинские буквы Z и V, которые стали одним из символов проведения специальной военной операции России на Украине и нанесены на российскую военную технику. Латинская буква Z означает «За победу», буква V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Чувашии лидеры национально-культурных объединений и депутаты Госсовета выступили с заявлением в поддержку действий президента России Владимира Путина.