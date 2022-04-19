Москва, , 14:03 — REGNUM Бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников, ушедший из жизни 18 апреля, подавал пример ответственного и преданного служения Родине. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина его родным и близким.

Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры СВР Kremlin.ru

Глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Трубникова. Он отметил стойкость и хладнокровие бывшего главы СВР, его успехи в оперативной деятельности и на дипломатической работе, требовательность к себе и внимательное, бережное отношение к подчинённым.

«Человек большого личного мужества и высоких моральных качеств, Вячеслав Иванович был настоящим офицером и патриотом, профессионалом, обладавшим широким кругозором и поистине энциклопедическими знаниями», — говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

Трубников посвятил себя защите интересов Отечества, добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Трубников ушёл из жизни в возрасте 77 лет. Он руководил Службой внешней разведки с 10 января 1996-го по 20 мая 2000 года.

Читайте также: Умер экс-глава Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников