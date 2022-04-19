Казань, , 14:03 — REGNUM В Казани 19 апреля произошло аварийное отключение на водопроводе холодного водоснабжения. На время проведения восстановительных работ без воды остались более 3,2 тыс. человек, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Кран без воды trestletech

Информация об отключении водоснабжения на водопроводе диаметром 315 мм в Приволжском районе города поступила в 11:30 (мск). Без воды остались школа, детский сад, 16 многоквартирных, 84 частных жилых домов с населением 3210 человек, в том числе 950 детей. Водоснабжение не нарушено в объектах с ночным пребыванием.

К ликвидации аварии привлечены 11 человек и четыре единицы спецтехники. С 11:40 организован подвоз воды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани утром 25 февраля произошла коммунальная авария на водопроводе по улице Чистопольская.

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