Москва, , 14:03 — REGNUM В российских школах с нового учебного года начнётся урок под названием «Разговор о важном», в рамках которого педагоги расскажут детям о текущих общественно-политических событиях. Об этом в ходе форума «Сила – в правде!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Школьники Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С 1 сентября этого года в рамках внеурочной деятельности будет проводиться урок – «Разговоры о важном». Учителя будут рассказывать об основных текущих событиях, делиться мнениями. Школьников не оставят один на один с информационной войной развязанной против нашей страны», — цитирует Кравцова пресс-служба ведомства в телеграм-канале «Большая перемена РФ».

Он также считает важным использовать полезный опыт из прошлого – например, формировать знаменные отряды, группы из числа детей, достигших успехов в различных видах деятельности, проводить их обучение.