Москва, 19 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В российских школах с нового учебного года начнётся урок под названием «Разговор о важном», в рамках которого педагоги расскажут детям о текущих общественно-политических событиях. Об этом в ходе форума «Сила – в правде!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

«С 1 сентября этого года в рамках внеурочной деятельности будет проводиться урок — «Разговоры о важном». Учителя будут рассказывать об основных текущих событиях, делиться мнениями. Школьников не оставят один на один с информационной войной, развязанной против нашей страны», — цитирует Кравцова пресс-служба ведомства в телеграм-канале «Большая перемена РФ».

Он также считает важным использовать полезный опыт из прошлого — например, формировать знаменные отряды, группы из числа детей, достигших успехов в различных видах деятельности, проводить их обучение.