Стокгольм, 19 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Официальный представитель по политико-экономическим вопросам главной оппозиционной партии Швеции «Умеренные» Элизабет Свантессон, выступая в пресс-центре риксдага, заявила, что представленный правительством «Социал-демократов» весенний законопроект по бюджету не нацелен на защиту общества в свете массовых беспорядков, захлестнувших страну в пасхальные выходные. Об этом 19 апреля сообщил телеканал SVT.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

«Когда дело доходит до полиции, очевидно, что им нужно больше инструментов. Но в основном самих полицейских должно быть больше. Мы же хотим инвестировать в условия труда для полицейских, чтобы они остались в профессии… Кроме того, мы позаботимся о том, чтобы эти люди (зачинщики беспорядков — прим. ИА REGNUM) были приговорены к тюремному заключению. Они не должны сидеть дома, их место — в тюрьме», — заявила Свантессон.

В то же время готовность правительства Швеции вкладываться в увеличение обороноспособности страны, Свантессон расценивает крайне положительно.

Напомним, что, согласно традиции, представитель по политико-правовым вопросам является вторым человеком в той или иной партии после ее лидера.