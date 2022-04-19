Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM В центре Екатеринбурга появился новый комплекс фотофиксации. Камеры будут следить за полосой общественного транспорта и фиксировать водителей с непристегнутыми ремнями безопасности, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по городу.

Камеры фотофиксации Pxhere.com

Современный комплекс установили на участке от улицы Пушкина до 8 Марта. На данный момент оборудование работает в тестовом режиме. Его запуск ожидается в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Екатеринбурге появились камеры для фиксации машин с выключенными фарами. За нарушение правил пользования внешними световыми приборами предусмотрен штраф в размере 500 рублей.