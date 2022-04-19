Стокгольм, 19 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, правительство Швеции, возглавляемое «Социал-демократами», представило в риксдаг проект весенних изменений в бюджет на 2022 год. Официальный представитель «Шведских демократов» по политико-экономическим вопросам Оскар Шёстедт, выступая в пресс-центре парламента, начал пресс-конференцию с разговора о беспорядках, имевших место в эти выходные практически во всех крупных городах Швеции, передает телеканал SVT.

Шведские демократы. Логотип

«Я могу сказать так: с нашей точки зрения дополнительные средства, которое заложило правительство на работу полиции, составляют два миллиона крон в этом бюджете», — заявил политик, добавив, что такая смехотворная сумма, по сути, является «чаевыми».

Что касается так называемой гарантийной надбавки к пенсиям, Шёстедт заявил, что законопроект правительства «Социал-демократов» не является безупречным.

«Сможет ли оппозиция договориться о выработке лучшего законопроекта? Я надеюсь на это, мы еще не достигли консенсуса, но надеюсь, что достигнем», — прокомментировал политик.