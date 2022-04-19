Бухарест, 19 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Юбилейная, 65-я по счету ежегодная международная выставка профессиональной фотографии World Press Photo (WPP) пройдет в Румынии с мая по август нынешнего года. Об этом 19 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По словам устроителей мероприятия, выставка выйдет за пределы музеев и экспозиционных центров – ее основные стенды будут размещены на улицах и площадях сразу восьми румынских городов.

«На сей раз мы отправились непосредственно к публике, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к этому виду искусства», — резюмировал руководитель румынского сектора WPP Кристиан Мовилэ.

В течение 35 дней, 24 часа в сутки фотографии будут экспонироваться одновременно с 1 мая по 4 июня в Бухаресте, Клуже и Тимишоаре, а затем представлены жителям и гостям Брашова, Сибиу, Ясс, Констанцы и Оради.