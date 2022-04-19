Брюссель, 19 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Вторую часть опросника для получения статуса кандидата на вступление в члены Евросоюз ждут от Киева власти сообщества. Об этом 19 апреля заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

«Президент Зеленский передал ответы на первую часть опросника, ожидаем ответы на вторую», — сказал он.

Также Мамер добавил, что позднее Еврокомиссия начнет изучать его на предмет подготовки своего комментария, однако подчеркнул, что в этом вопросе «каких-либо сроков нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский рассказал, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную анкету-опросник на получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.