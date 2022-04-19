Москва, , 14:01 — REGNUM В России отсутствует дефицит медицинских перчаток, сообщили 19 апреля в Росздравнадзоре. В ведомстве прокомментировали материал газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос сервиса «Актион Медицина», в котором более половины медиков признали перебои с поставками расходников — шприцов, антисептиков, перевязочных средств, шовных материалов, а также перчаток.

Медицинские перчатки Medikforum.ru

«Проведенный Росздравнадзором анализ текущей ситуации на рынке показал отсутствие дефицита медицинских перчаток», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что у производителей и поставщиков имеются достаточные запасы изделий. Наличие медизделий в медицинских учреждениях во многом зависит от уровня организации закупок.

В Росздравнадзоре также отметили, что производство и поставки отечественных расходников, а также изделий из стран, не вводивших против России экономических санкций, осуществляется в нормальном объёме.

«В Государственном реестре медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, имеется информация о 48 кодах видов медицинских перчаток, в том числе 98 наименований медицинских изделий отечественного производства и 244 наименования зарубежного производства, большая часть которых представлена производителями стран, не вводивших в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера», — пояснили в надзорном ведомстве.