Барнаул, , 14:09 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», семейный бизнес фермеров Поваровых из Троицкого района стал приносить в разы больше выручки. С историей успеха общественность познакомили сотрудники Центра «Мой бизнес» Алтайского края.

Троицкий район Алтайского края. Крестьянское хозяйство Поварова Юрия Ивановича Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Крестьянское хозяйство Юрия Ивановича Поварова было организовано в 2006 году и сейчас это хозяйство можно назвать семейным бизнесом, ведь с 2021 года рядом с руководителем хозяйства работает его сын Евгений.

Основным направлением в деятельности хозяйства является выращивание зерновых и технических культур, разведение коров, кроме того, на территории п. Беловский Троицкого района открыт магазин розничной торговли.

«Считаю, что успех — это, первую очередь, рост показателей по всем видам выпускаемой продукции, увеличение посевных площадей, поголовья скота, обновление парка техники современными образцами. Эти достижения и позволили за последние годы увеличить выручку предприятия в несколько раз», — пояснил Евгений Поваров

Алтайский край. В Троицком районе многим известно крестьянское хозяйство Поварова Юрия Ивановича — сын Евгений Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

«Учитывая то, что животноводство — приоритетное направление сельского хозяйства и с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, и с точки зрения обеспечения селян круглогодичными рабочими местами, в 2022 году все направления государственной поддержки животноводства сохраняются», — пояснил министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

Становлению бизнеса Поварова способствовал грант, полученный в 2013 году на развитие семейной фермы.

«На средства гранта увеличили поголовье коров, реконструировали животноводческие помещения, закупили технику и оборудование. Например, установка для охлаждения молока, приобретённая на средства гранта, работает уже много лет и ни одной серьезной поломки.

Кроме того, в 2020 году мы воспользовались поддержкой Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства в виде финансового поручительства при получении банковского кредита», — отметил Евгений Поваров.

По его словам, роль ИКЦ в развитии предпринимательства очень важна — это постоянное информационное обеспечение по господдержке, в вопросах изменения законодательства, также поддержка в период распространении коронавирусной инфекции COVID-19.

«Специалист держит в курсе всех изменений и оперативно доводит информацию до предпринимателей. Я очень тесно взаимодействую с информационно-консультационным центром Троицкого района и всем предпринимателям советую туда обращаться», — пояснил фермер.

«Расширение покрытия кредитов поручительствами и гарантиями — это то, что реально повысит доступность кредитных средств для предпринимателей. Прежде всего, для молодых и начинающих, которым сложнее остальных получить одобрение банков. Теперь же за счет возможности совмещения поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций банки снижают риски невозврата.

Это решение проблемы для предпринимателей, когда собственного имущества для залога им не хватает. Важно то, что совместные поручительства распространяются на программы льготного кредитования, условия которых позволяют сейчас занимать средства по ставкам ниже ключевой», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» помогает поддерживать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Для самозанятых действует особая ставка налогообложения. Они также смогут получить микрозаймы по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на три года и воспользоваться льготным финансированием с помощью альтернативных финансовых инструментов, таких как краудинвестинговые и краудфандинговые платформы.