Томская область, 7 ноября, 2006, 09:10 — ИА Регнум. Сегодня, 7 ноября, представители Томского регионального отделения Коммунистической партии РФ проведут митинг, посвященный 89-й годовщине Великой Октябрьской революции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Томском обкоме КПРФ , мероприятие пройдет под лозунгом "Вернуть главный праздник трудовому народу!".

Праздничные мероприятия, посвященные Великому Октябрю, начнутся в городе в 14.00 (11.00 мск) с возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину . Затем планируется шествие от площади Ленина до площади Революции (Новособорной). На площади Революции состоится возложение цветов к памятнику "Героев Революции - борцов за Советскую Власть".

У здания Сибирского физико-технического института (СФТИ) в 15.00 (12.00 мск) начнется митинг. По информации обкома компартии, трудно сказать, сколько людей примут в нем участие, но по документам предусмотрено до 800 человек.