Томские коммунисты проведут митинг в честь 7 ноября
Томская область, 7 ноября, 2006, 09:10 — ИА Регнум. Сегодня, 7 ноября, представители Томского регионального отделения
Праздничные мероприятия, посвященные Великому Октябрю, начнутся в городе в 14.00 (11.00 мск) с возложения цветов к памятнику
У здания Сибирского физико-технического института (СФТИ) в 15.00 (12.00 мск) начнется митинг. По информации обкома компартии, трудно сказать, сколько людей примут в нем участие, но по документам предусмотрено до 800 человек.