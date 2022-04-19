Москва, 19 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о праве отцов на материнский капитал, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля. Закон уступит в силу с 1 мая 2022 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Право на дополнительные меры государственной поддержки распространяются на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г., имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации.

Уточняется, что при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки, не учитываются дети, оставленные данными лицами в родильном доме (отделении) или иной медицинской организации, дети, в отношении которых имеется письменное согласие матери на их усыновление (за исключением согласия на их усыновление отчимом).

Также законопроектом предусматривается переход права на дополнительные меры государственной поддержки к детям в равных долях, в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.

Право у мужчины на дополнительные меры государственной поддержки по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, когда возникшее у женщины право на указанные меры прекратилось по основаниям, установленным законом, следует из документа.

При этом право мужчины на указанные меры не является производным от права женщины только тогда, когда он является единственным усыновителем первого, второго ребенка или последующих детей.