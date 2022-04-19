Тбилиси, 19 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова 19 апреля прибыла с официальным визитом в Тбилиси. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Council.gov.ru Сахиба Гафарова

По данным журналистов, встречал гостью и делегацию в аэропорту вице-спикер парламента Грузии, глава группы дружбы с парламентом Азербайджана Арчил Талаквадзе.

Ранее в пресс-службе азербайджанского парламента сообщили, что в Тбилиси запланированы встречи Гафаровой со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили и премьер-министром республики Ираклием Кобахидзе. В программе визита также есть выступление перед прессой.

Напомним, Азербайджан находится на третьем месте по объему товарооборота с Грузией. За январь–февраль 2022 года этот показатель составил $245,8 млн, что на 9,8% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.