Сеул, , 13:59 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило глубокую озабоченность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что правительство Южной Кореи обеспокоено актами насилия, произошедших в Харам Аш-Шарифе (Храмовая гора).

«Мы призываем стороны воздержаться от действий, ведущих к эскалации напряженности», — заявили в МИД Южной Кореи.

Известно, что 15 апреля более 300 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. 19 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по нескольким объектам группировки ХАМАС в ответ на пуск ракет из сектора Газа по Израилю.

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