Сеул, 19 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выразило глубокую озабоченность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что правительство Южной Кореи обеспокоено актами насилия, произошедших в Харам Аш-Шарифе (Храмовая гора).

«Мы призываем стороны воздержаться от действий, ведущих к эскалации напряженности», — заявили в МИД Южной Кореи.

Известно, что 15 апреля более 300 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. 19 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по нескольким объектам группировки ХАМАС в ответ на пуск ракет из сектора Газа по Израилю.

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