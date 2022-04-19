В Южной Корее обеспокоены обострением израильско-палестинского конфликта
Сеул, 19 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выразило глубокую озабоченность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что правительство Южной Кореи обеспокоено актами насилия, произошедших в Харам Аш-Шарифе (Храмовая гора).
«Мы призываем стороны воздержаться от действий, ведущих к эскалации напряженности», — заявили в МИД Южной Кореи.
Известно, что 15 апреля более 300 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. 19 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по нескольким объектам группировки ХАМАС в ответ на пуск ракет из сектора Газа по Израилю.
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