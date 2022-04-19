* талибов — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 19 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Нангархар арестовала Ильхама Хакиката, руководителя местной радиостанции «Садойе-Хакикат» («Голос правды»). Сотрудники радио говорят, что он был арестован 17 апреля после освещения митинга протеста против Пакистана. СМИ выражают обеспокоенность ростом числа задержанных в последние месяцы журналистов. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Fokusutama.com Арест

Сотрудники этой радиостанции обратились в департамент информации и культуры Нангархара с требованием об освобождении Ильхама Хакиката.

По словам Азизуллы, сотрудника радио «Садойе-Хакикат», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что причиной ареста было не его освещение протестов против Пакистана, а подозрения в других деяниях. Никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.

Чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали сотрудникам радиостанции, что их начальник будет освобождён после проведения расследования.

За последние несколько месяцев большое количество журналистов из разных провинций было арестовано разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что вызвало возмущение международного сообщества.