Екатеринбург, 19 апреля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 421 571 гражданин. В том числе 1001 человек — за прошедшие сутки (18 апреля). Об этом сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В COVID-центрах региона находятся 133 «тяжелых» пациента. Из них 37 — подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 767 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 436 953 случая заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 683. За последние сутки зарегистрировано четыре случая смерти от ковида.